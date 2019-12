‘Toezichthouder VS overweegt gerechtelijk bevel tegen Facebook’

De Amerikaanse toezichthouder FTC (Federal Trade Commission) overweegt een gerechtelijk bevel te vragen tegen Facebook. Het wil op die manier het bedrijf dwingen te stoppen met de integratie van zijn chat-apps. Dat melden bronnen aan The Wall Street Journal en The New York Times.

Topman Mark Zuckerberg kondigde in maart aan de berichtendiensten Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram Direct aan de achterkant aan elkaar te willen knopen. Daar ontstaat in feite één systeem en kunnen gebruikers vanuit de ene dienst berichten sturen naar de andere.

Critici vrezen dat deze integratie het moeilijker zal maken het bedrijf eventueel op te breken, iets waar de FTC volgens The New York Times over nadenkt.

De toezichthouder heeft naar verluidt nog geen definitief besluit genomen over het vragen van een gerechtelijk bevel. Zo'n juridisch verzoek wordt gezien als een ongewone stap, omdat het te maken heeft met overnames die al zijn afgerond.

Lastiger voor concurrentie

Facebook kocht in 2012 Instagram voor omgerekend 900 miljoen euro en twee jaar later WhatsApp voor omgerekend 17 miljard euro. Beide apps zijn de afgelopen jaren heel erg belangrijk geworden voor Facebook.

Het bedrijf heeft hiermee een zeer stevige positie op de markt voor sociale netwerken gekregen. Voor concurrenten zoals Snapchat is het daardoor moeilijker geworden.

"Het voordeel van zo'n bevel is dat dingen sneller in gang worden gezet. In tegenstelling tot een onderzoek dat vijf jaar duurt", zegt Tim Wu, hoogleraar rechten en voormalig adviseur van de FTC, tegen The Wall Street Journal. "De bewijslast kan wel hoger zijn, maar als ze een goede zaak hebben is dat in hun voordeel."

Zowel de FTC als Facebook wilde tegenover de Amerikaanse kranten niet reageren.

Boete 5 miljard dollar

FTC legde Facebook eerder dit jaar een recordboete op van 5 miljard dollar vanwege het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Rond diezelfde periode werd bekend dat de organisatie een mededingingsonderzoek is gestart naar het sociale netwerk.

Er lopen ook mededingingsonderzoeken tegen Facebook vanuit het ministerie van Justitie, Amerikaanse staten en het Huis van Afgevaardigden. In totaal lopen er in de VS nu acht onderzoeken naar Facebook. Daarnaast is ook de Europese Commissie een verkennend onderzoek gestart.