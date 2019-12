Homoseksuele Amsterdamse priester vecht met succes ontslag aan

De homoseksuele priester Pierre Valkering is in Rome met succes in beroep gegaan tegen zijn ontslag als pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk. Dat zei Valkering vanavond in radioprogramma Dit is de Dag.

De Congregatie voor de Clerus, oftewel de afdeling van het Vaticaan die zich bezighoudt met priesterzaken, oordeelde dat het ontslag van Valkering onterecht was omdat er procedurefouten zijn gemaakt.

Zo was niet duidelijk wat de 59-jarige Valkering precies fout had gedaan, was het bewijs onvoldoende en was er geen hoor en wederhoor gepleegd. De decreten van de bisschop van Haarlem moeten daarom worden ingetrokken, weet Valkering sinds maandag.

Uit de kast

Eind maart kwam de priester uit de kast bij een mis in de Vredeskerk ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Meteen daarna eiste het de Haarlemse bisschop Punt dat Valkering zijn werk neerlegde. Drie maanden later werd hij ontslagen.

Valkering vertelt waarom hij uit de kast kwam: