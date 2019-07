Bisdom ontslaat homoseksuele Amsterdamse priester

De homoseksuele priester Pierre Valkering is ontslagen door het bisdom Haarlem. Eind maart kwam hij tijdens een mis in de Amsterdamse Vredeskerk uit de kast tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum.

Valkering (57) zegt vanaf zijn vakantieadres "niet blij te zijn" met het besluit van het bisdom. "Maar deze manier van opereren verbaast me niet."

Of hij stappen tegen het besluit zal ondernemen, weet Valkering nog niet. "Ik laat het even rusten tot na mijn vakantie. Mijn leven staat al genoeg op z'n kop en het is fijn om even afstand te kunnen nemen."

De parochianen van de Vredeskerk hebben het nieuws over het ontslag gisteren te horen gekregen van het parochiebestuur. Het bisdom wil later op de middag reageren.

Roze olifant

Tijdens zijn jubileum-mis eind maart hield Valkering een betoog over "de grote roze olifant" in de katholieke kerk. Hij bekritiseerde de zwijgcultuur van de kerk rond homoseksualiteit. "Ik heb daar veel onder te lijden gehad", zei hij toen.

Tijdens de dienst presenteerde Valkering ook zijn biografie, waarin hij zijn leven als homoseksueel beschrijft. Omdat daaruit blijkt dat hij zich niet heeft gehouden aan het celibaat, eiste het bisdom meteen na de dienst dat hij zijn taken voorlopig zou neerleggen.

Valkering heeft onder meer erkend dat hij in het verleden dark rooms bezocht en veel wisselende contacten had. Ook was hij verslaafd aan het kijken naar porno.

Aan de NOS vertelde hij dat hij het kijken naar porno kon loslaten door erover te publiceren.