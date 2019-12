Nederlandse 'geboortepapieren' permanent tentoongesteld

De documenten die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van de Nederlandse staat worden vanaf medio volgend jaar permanent tentoongesteld. Minister Van Engelshoven van Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat mensen makkelijk toegang moeten krijgen tot de 'geboortepapieren' van ons land.

Vanaf komende zomer zullen drie van die documenten, het Plakkaat van Verlatinghe, de Unie van Utrecht en de Apologie van Willem van Oranje, tentoongesteld worden in het Nationaal Archief in Den Haag. Ze komen daar in een nieuwe vaste opstelling. Die zal zeven dagen per week gratis te bezoeken zijn.

Zorgvuldig exposeren

Het Nationaal Archief heeft volgens de minister de beschikking over de juiste klimatologische voorzieningen om de eeuwenoude stukken te bewaren en veilig te tonen. Als de papieren in gewoon daglicht tentoongesteld zouden worden, zou binnen een week de inkt verdwenen zijn, waarschuwen experts.

Met haar voornemen komt Van Engelshoven tegemoet aan een wens van de regeringspartijen VVD en CDA. Die pleitten tijdens de Algemene Beschouwingen al voor het vergroten van het historisch democratisch bewustzijn.