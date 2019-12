Vooroordelen in groep 8: 'Ik dacht dat Jeroen homo is, met zijn oorbellen'

"Ik dacht dat Jeroen homo is, want hij heeft oorbellen." Aan het woord is een leerling van groep 8 van de Parkschool Utrecht. En het klopt, want Jeroen is homo. Samen met een moslima en een joodse homo praat hij met de leerlingen over vooroordelen en discriminatie. "Sommige mensen die gay zijn hebben ook een beetje een houding", klinkt het.

Presentator Winfried Baijens kijkt in een nieuwe aflevering van YouTube-serie Achter de headlines mee tijdens de les. "Iemand zei tegen mij: houd je mond, jij zwarte aap", vertelt één van de leerlingen: