12-jarige Robbe viert Paarse Vrijdag: 'Heel fijn dat je zo eerlijk kunt zijn'

Het is vandaag Paarse Vrijdag. Voor scholieren en studenten een dag om uit de kast te komen en seksuele diversiteit te vieren. Dat doen ze vandaag in een paars overhemd. De 12-jarige Robbe van Hulst kwam gisteravond bij zijn ouders uit de kast, en vertelde daar vanochtend al gelijk over in het NOS Radio 1 Journaal.

"Dat was heel gek, want ik durfde het eerst niet omdat ik heel bang was voor hun reactie", zegt Robbe. "Maar toen kwamen we uiteindelijk in een gesprek, en toen dacht ik: ja weet je, ik doe het maar gewoon." Dat was verlossend. "En het is heel fijn dat je er zo eerlijk over kunt zijn", vertelt hij aan presentator Winfried Baijens.

Voor Robbe is het nu best belangrijk om Paarse Vrijdag op school te vieren. "Nu voelt het gewoon alsof dit hét moment is dat mijzelf ik kan zijn."

Luister en bekijk het mooie gesprek tussen Winfried Baijens en de 12-jarige Robbe hier terug: