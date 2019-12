Boliviaanse ex-president Morales als vluchteling in Argentinië

De Boliviaanse ex-president Morales is in Argentinië aangekomen, waar hij een vluchtelingenstatus krijgt om in het land te kunnen blijven. Dat heeft de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken op televisie bekend.

Morales trad begin november af na aanhoudende protesten in Bolivia. Zijn tegenstanders beschuldigden hem van fraude toen hij na de verkiezingen van 20 oktober de winst opeiste. Nadat de demonstranten de steun hadden gekregen van het leger, vluchtte de president naar Mexico. Daar werd hem politiek asiel verleend.

Contact

Maar Morales verkiest Argentinië boven Mexico omdat hij dan dichter bij Bolivia is, schrijft de Spaanse krant El País. Zo zou hij goed contact kunnen onderhouden met de leiders van zijn politieke partij Beweging voor Socialisme. Argentinië heeft Morales evenwel dringend gevraagd zich te onthouden van politiek commentaar op de situatie in Bolivia.

Door de onrust in Bolivia kwamen meer dan dertig mensen om het leven. De meeste doden vielen nadat Morales op 10 november het land had verlaten.