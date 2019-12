Eerste Songfestivalkaarten binnen 20 minuten uitverkocht

De eerste kaartjes voor de liveshows van de twee halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival zijn binnen twintig minuten uitverkocht. Voor de repetities zijn nog wel tickets verkrijgbaar.

De bijna 23.000 kaarten die vandaag beschikbaar werden gesteld voor het evenement in Ahoy in Rotterdam gingen om 12.00 uur in de verkoop. Volgens de organisatie stonden op het hoogtepunt meer dan 80.000 mensen online in de wachtrij om een kaartje te kopen, op zo'n 200.000 apparaten.

Eind volgende maand volgt een tweede verkoopronde met minder kaartjes dan vandaag. In maart komen de laatste tickets beschikbaar.

65.000 plaatsen

Zo'n veertig minuten nadat de kaartjes voor de halve finales en de finale waren uitverkocht, was ook de voorraad kaarten voor de familieshows op. In januari volgt de tweede ronde van de ticketverkoop voor die voorstellingen.

In totaal is er ruimte voor zo'n 65.000 mensen bij de negen shows in Ahoy. Twee derde van de plaatsen, ruim 43.000 tickets, zijn voor het grote publiek. De rest van de plekken gaan naar de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam verloot een klein deel van de kaarten onder inwoners met een laag inkomen.

In Ahoy kunnen normaal gesproken veel meer mensen terecht. Door het decor en doordat de techniek en de greenroom ook in de zaal moeten komen, is er echter minder ruimte voor publiek.