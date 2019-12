Gewonden bij protest in India tegen omstreden immigratiewet

Bij demonstraties tegen de omstreden nieuwe immigratiewet zijn in het noordoosten van India tientallen gewonden gevallen. De politie heeft meerdere mensen opgepakt die zich niet hielden aan de avondklok.

Duizenden demonstranten gaan de straat op om actie te voeren tegen de wet die burgerrechten geeft aan niet-moslims die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh. Critici vinden de wet, die bijvoorbeeld niet geldt voor islamitische Rohinya-vluchtelingen uit Myanmar, discriminerend voor moslims.

De actievoerders houden zich niet aan de opgelegde avondklok, blokkeren wegen en verbranden autobanden.

"De protesten zijn behoorlijk hevig, vooral in de provincie Assam. Daar werd ook brand gesticht bij treinstations door demonstranten", zegt NOS-correspondent Aletta André. "Er zijn duizend extra militairen naar het gebied gestuurd en het internet is platgelegd voor de komende 48 uur in de hoop dat de rust daarmee weerkeert."

Het leger is ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven. Ook is er met traangas en losse flodders op hen geschoten.