Maltese premier zorgt op EU-top voor ongemak: ‘Hij hoort hier niet thuis’

Ze onthulde corruptie tot op het hoogste regeringsniveau: de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Twee jaar geleden kwam ze om bij een bomaanslag op haar auto. En nu leidt het spoor van de moordenaars zelfs naar het kabinet van Joseph Muscat. De Maltese premier is vandaag in Brussel, waar hij de Europese top van regeringsleiders bijwoont.

"Hij hoort daar niet thuis" vindt Andrew Galizia, een van Daphne's zonen. Voor hem voelt het wrang dat iemand die zich in eigen land in een vrijwel onhoudbare positie bevindt vandaag en morgen tóch meepraat met regeringsleiders.

Tijdens de top praten regeringsleiders en staatshoofden van de EU over het klimaat en de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Ook de relatie van de EU met Rusland en de voortgang van vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne worden besproken.

Geen twijfel

Een informeel agendapunt is de situatie op Malta. De aanwezigheid van Muscat zorgt voor ongemak bij de overige regeringsleiders. Een EU-top is normaal geen gelegenheid om anderen aan te spreken op de situatie in hun land, maar de moord op Daphne Caruana Galizia en de nasleep van de bomaanslag vormen inmiddels een elephant in the room. Mogelijk zal Muscat een toelichting geven.

Voor Galizia is dat niet voldoende, zei hij tegen verslaggever Tijn Sadée. Bij de start van de Europese Top, vanmiddag, houden Andrew Galizia en sympathisanten een demonstratie bij de Maltese EU-ambassade in Brussel. "Binnen mijn familie was er geen twijfel dat de overheid betrokken was bij de moordaanslag op mijn moeder", zegt Galizia.

"We wisten uit documenten al dat zelfs de kabinetschef van premier Muscat werd omgekocht. Iedereen weet dat het onmogelijk is dat Muscat niet betrokken was. Als zoon wist ik dat de premier mijn moeder wilde tegenwerken, maar met welke middelen? Dat wist ik niet."

Luister hier het hele interview met Andrew Galizia terug: