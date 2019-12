Wie krijgt de sleutel van Number 10? Strategische kiezer maakt het spannend

Het was geen bloedstollende campagne de afgelopen weken. Geen snerpende tv-debatten of historische en memorabele momenten die de geschiedenisboeken zullen halen. Met name Johnson leek vooral bezig die ene boodschap dag in dag uit de Britse huiskamer in te slingeren: Get Brexit Done.

Stem op mij, zei de premier voortdurend, dan maken we een einde aan al dat gedonder in het parlement en kunnen we ons als land weer bezighouden met andere prioriteiten. Hij oogde vaak strak getraind door zijn spindoctors om zich vooral bij zijn kernboodschap te houden.

Dieptepunt

Dat ging bijna de hele campagne goed. Tot hij afgelopen maandag zijn dieptepunt beleefde: het pijnlijke interview met een ITV-verslaggever. Daarin wist hij totaal geen empathie te tonen voor een 4-jarig jongetje dat een nacht op de grond had moeten slapen omdat er geen ziekenhuisbed voor hem beschikbaar was.

Johnson bleef in het interview maar zijn oneliners over brexit herhalen. En dat er meer geld naar de NHS, de gezondheidszorg, moest. Koren op de molen voor Labour-leider Jeremy Corbyn, die elke gelegenheid aangreep om te zeggen: deze man wilt u toch niet als premier?

Kijk zelf naar het bewuste interview: