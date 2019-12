De Conservatieve Partij ruikt zijn kans in onneembare Labour-vesting

En weer trok Boris Johnson van de Conservative Party vandaag, drie dagen voor de verkiezingen, naar kiesdistricten die zelden of nooit in handen zijn geweest van de Conservatieven. Hij begon op de vismarkt in Grimsby en trok vervolgens naar een fabriekshal in Sunderland.

Deze zogenaamde Red Wall, de rode muur, was altijd een onneembare vesting voor de Conservatieven. Het had amper zin om er campagne te voeren. Deze Labour-districten in het midden van Engeland bestonden uit de oude industrie, gedomineerd door de arbeidersklasse.

In de omgeving van Bolsover leefde bijna iedereen van de mijnen. Duizenden mannen trokken elke dag naar één van de mijngroeves in de omgeving om steenkool uit te hakken. Bill Kimberley (77) was één van hen. "Ik begon hier in de mijn in 1957. Ik bestuurde één van deze machines onder de grond, waarmee we de kool losbraken."

Wat doen de kiezers in het 'Labour-heartland' in het midden-noorden van Engeland? In deze voormalige mijndistricten hebben veel mensen voor brexit gestemd. Kiezen ze volgens de eeuwenoude traditie of kiezen ze voor brexit?: