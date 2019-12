Deelnemers Noordzeeakkoord willen duidelijkheid van kabinet

Vertegenwoordigers van de visserij-, natuur- en milieuorganisaties en de windmolen-, olie- en gasindustrie willen duidelijkheid van het kabinet over afspraken die er gemaakt zijn over het verdelen van de Noordzee. Vanwege de bouw van grote windmolenparken is er steeds minder ruimte voor de vissers en komt de natuur onder druk te staan.

De partijen in dit Noordzee-overleg willen dit oplossen door vissers uit te kopen of te helpen met het verduurzamen van de kottervloot. Verder moet er meer ruimte komen voor natuurgebieden waar het zeeleven met rust gelaten wordt.

Het zogenoemde transitiefonds waaruit een en ander betaald moet worden, zou gefinancierd moeten worden uit de aardgasopbrengsten uit de Noordzee. Bij het overleg waren drie topambtenaren van de meest betrokken ministeries betrokken.

Het was de bedoeling dat dit Noordzeeakkoord vlak na de zomer zou worden afgerond, maar het wachten is nog steeds op instemming van het kabinet.

Voorzitter Jacques Wallage (voormalig PvdA-fractievoorzitter) van het Noordzee-overleg raakt nu door zijn geduld heen en wil "op de kortst mogelijke termijn" een gesprek met coördinerend minister Van Nieuwenhuizen (VVD) en daarna met de minister-president, om vast te kunnen stellen of het kabinet dit Noordzeeakkoord echt wil.