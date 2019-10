Industrie, visserij en natuurorganisaties verdelen Noordzee

De opbrengst van het boren naar aardgas in de Noordzee moet gebruikt worden voor het uitkopen van vissers, het verduurzamen van de viskottervloot en het beschermen van de natuur in de Noordzee. Dat is een van de resultaten uit het akkoord dat partijen in het Noordzee-overleg hebben bereikt. Het overleg was nodig omdat een groot deel van de Noordzee wordt volgebouwd met windmolens.

Sinds een jaar overleggen vertegenwoordigers van de windmolenparkbouwers, de olie- en gasindustrie, natuur- en milieuorganisaties, de visserij en de rijksoverheid over het opnieuw verdelen van de Noordzee. Het conceptakkoord, dat in het bezit is van de NOS, ligt nu bij de verantwoordelijke ministers in het kabinet.