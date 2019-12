Straatverkoper zonder papieren redt invalide Spanjaard uit brandend huis

Na de reddingsactie was de held snel gevlogen; Sow verblijft illegaal in Spanje en wilde waarschijnlijk de opgeroepen brandweer en politie ontlopen. Een lokale journalist wist de 20-jarige immigrant op te sporen in de verderop gelegen badplaats Gandia, waar hij samen met zijn vrouw en dochtertje woont.

Zo kreeg Webster de gelegenheid om zijn redder in nood te bedanken, en te voorzien van een 'superman'-shirt. "Hij heeft mijn leven gered", aldus de Spanjaard. De gemeente is van plan om een oorkonde aan Sow uit te reiken, en heeft gezegd dat het wil proberen om de immigrant en zijn gezin een legale status te geven.