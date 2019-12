Amerikanen onderzoeken overname van smartwatch Fitbit door Google

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat de overname van smartwatch Fitbit door Google onderzoeken. Dat melden de New York Post en persbureau Reuters. Het is niet duidelijk waar het onderzoek zich precies op richt, maar waarschijnlijk gaat het over de privacygegevens van Fitbit-gebruikers.

Begin november kondigde Google aan dat het Fitbit overneemt voor een bedrag van 2,1 miljard dollar (omgerekend 1,88 miljard euro). Google wil er op de smartwatch-markt mee concurreren met onder andere Apple en Samsung.