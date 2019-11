Google koopt Fitbit, maker van fitnesstrackers, voor ruim 2 miljard dollar

In een poging meer greep te krijgen op de smartwatch-industrie, neemt Google fitnesstracker-maker Fitbit over. De overnamesom is 2,1 miljard dollar (omgerekend 1,88 miljard euro), hebben de twee bedrijven bekendgemaakt.

Beleggers reageren verheugd; het aandeel van Fitbit staat ruim 15 procent in de plus.

Fitbit werd in 2007 opgericht en staat bekend om het maken van slimme horloges die de bewegingen van een drager meten. Die kan op die manier onder meer zijn hartslag en het aantal gezette stappen bijhouden. In een blogpost noemt Google de fabrikant een "echte pionier" op dit gebied.

De internetgigant hoopt door de samenwerking met het team van Fitbit te zorgen voor "innovatie in wearables en producten te bouwen die nog meer mensen helpen".

Concurrentie

Fitbit ondervindt sinds de introductie van de Apple Watch flinke concurrentie van dat apparaat, ook omdat de nadruk bij Apples slimme horloge steeds meer op gezondheid is komen te liggen. Apple heeft volgens onderzoeksbureau IDC ruim 27 procent van de markt in handen, Fitbit blijft steken onder de 10 procent.

De overname betekent dat Google toegang krijgt tot een berg aan nieuwe data over de gezondheid van Fitbit-gebruikers. In de blogpost benadrukt Google dat de informatie niet zal worden gebruikt voor advertenties en het bedrijf belooft gebruikers de gelegenheid te geven om data te verwijderen.

Fitbit zegt meer dan 100 miljoen apparaten te hebben verkocht. Als de overname wordt goedgekeurd, wordt Fitbit onderdeel van Google. Dit in tegenstelling tot smarthomeproducten-maker Nest, die in eerste instantie een los onderdeel buiten de internetgigant werd. Dit is inmiddels veranderd.

Kritische toezichthouders

De overname zal ongetwijfeld kunnen rekenen op aandacht van toezichthouders, zowel op het gebied van privacy als mededinging. Google ligt, net als andere techbedrijven, in de VS onder een vergrootglas. Er lopen in Amerika maar liefst vijf onderzoeken naar het bedrijf, één over privacy en vier over marktmacht.