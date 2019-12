Driekwart jonge boeren wil duurzamer boerenbedrijf

Ondanks alle onzekerheden heeft de helft van de ondervraagden niet getwijfeld of ze boer wilden worden. De andere helft aarzelde vooral vanwege de wetgeving en de vraag of ze genoeg zouden verdienen met hun boerenbedrijf.

Vlag of bord

Vrijwel elke boer vindt de boerenstand onmisbaar voor de leefbaarheid op het platteland. Maar bijna 80 procent van de boeren zegt te weinig waardering te krijgen voor het werk. Een even groot percentage is actief betrokken bij de acties rond de stikstofcrisis.

Niet iedereen komt in actie op het Malieveld of bij het provinciehuis. Sommige boeren steunen de protesten door een vlag of bord op het eigen terrein te plaatsen. De helft van de actievoerende agrariërs doet dat door in gesprek te gaan met zijn of haar directe omgeving.