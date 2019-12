Spiermedicijn vanaf 1 januari voor iedereen vergoed

Het medicijn Spinraza tegen de spierziekte SMA komt vanaf volgend jaar in het basispakket tegen ziektekosten. Minister Bruins had dat plan in juni al aangekondigd, nu heeft hij met fabrikant Biogen afspraken gemaakt over de prijs.

Spinraza wordt nu alleen vergoed voor kinderen tot 9,5 jaar. Vanaf januari kunnen ook andere mensen met SMA dit dure middel via de basisverzekering krijgen. Het Zorginstituut had geadviseerd de vergoeding niet langer tot kinderen te beperken.

De maatregel geldt voorlopig voor zeven jaar. Die periode wordt door het UMC Utrecht gebruikt voor nader onderzoek naar de effectiviteit van Spinraza. Aan dat onderzoek doen een kleine 300 SMA-patiënten mee.