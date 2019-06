Peperduur medicijn tegen spierziekte straks toch voor iedereen vergoed

Spinraza, het peperdure medicijn tegen de spierziekte SMA, wordt hoogstwaarschijnlijk toch voor iedereen vergoed. Minister Bruins voor Medische Zorg zei in de Tweede Kamer dat de leeftijdsgrens die nu gehanteerd wordt zeer waarschijnlijk verdwijnt. Nu krijgen alleen jonge patiënten, tot 9,5 jaar oud, het middel vergoed.

Aanvankelijk werd gedacht dat Spinraza bij oudere patiënten niet bewezen effectief was en daarom niet vergoed hoefde te worden. Daar loopt inmiddels nader onderzoek naar.

Positief advies

Bruins zei in de Tweede Kamer dat het Zorginstituut, dat over dit soort zaken advies uitbrengt, volgende week al met een positief advies komt over het voorwaardelijk toelaten van het middel in het basispakket, voor mensen die het nog niet vergoed kregen. Bruins gaat wel nog met de fabrikant, Biogen, onderhandelen over de prijs.

Nu krijgen ongeveer tachtig patiënten Spinraza vergoed, terwijl er meer dan 300 mensen met SMA zijn. Veel jonge patiënten met de ziekte waren als belangstellende aanwezig bij het overleg in de Kamer. Zij reageerden enthousiast op het nieuws.

Een injectie met het middel kost ongeveer 83.000 euro. In het eerste jaar van de behandeling kunnen de kosten oplopen tot een half miljoen euro per patiënt.