Inschrijving gratis tickets Songfestival geopend voor Rotterdammers

De inschrijving voor gratis tickets voor het Eurovisie Songfestival, volgend jaar in Rotterdam, is vanochtend geopend. De gemeente geeft in totaal 8500 kaarten weg aan 4250 Rotterdammers die weinig te besteden hebben.

John van Bruggen is een van de Rotterdammers die in aanmerking komt. "Een supergebaar", noemt hij de actie bij RTV Rijnmond. "Het is een feestje voor alle Rotterdammers, dus daar horen ook minima bij."

Rotterdammers met een kleine beurs kunnen zich via de website van de gemeente tot 7 januari aanmelden. Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze weinig te besteden hebben. Bij alleenstaanden betekent dat een netto maandinkomen van maximaal 1250 euro, bij mensen die samenwonen een gezamenlijk netto maandinkomen van maximaal 1770 euro.

Unieke actie

Om zich aan te melden moeten de kanshebbers inloggen met DigiD. Daar loopt Van Bruggen tegen een probleem aan, want een DigiD heeft hij niet. "Een kleine ramp", verzucht hij. "Ik denk dat er wel meer oudere mensen en minima zijn die nooit gebruikmaken van DigiD." Een DigiD kan worden aangevraagd via de website van de overheid. Er zijn daarnaast ook twee kantoren waar Rotterdammers heen kunnen om zich aan te melden.

De gratis tickets stonden al in het 'bidbook' dat de gemeente Rotterdam destijds opstelde om het Songfestival te mogen organiseren. "Niet eerder heeft een gaststad zich hard gemaakt om Songfestivalkaarten via een unieke winactie aan te bieden", zei wethouder Kasmi eerder. "Dit is een mooie kans voor Rotterdammers met een kleine portemonnee om het Songfestival van zo dichtbij mee te maken."

In totaal zijn er rond het Songfestival negen shows, waaronder repetities, twee halve finales en één finale. Voor de finale op 16 mei 2020 worden vijfhonderd kaarten weggegeven; voor de andere acht shows zijn dat er duizend per show.