Vulkaan Nieuw-Zeeland rommelt opnieuw, bergingsoperatie uitgesteld

De vulkaan in Nieuw-Zeeland die maandag uitbarstte, is opnieuw actief. Vanochtend zijn trillingen waargenomen en de vulkaan stootte modder en stoom uit.

De situatie is zo gevaarlijk, dat bergingswerkers ook vandaag niet het eiland op kunnen om slachtoffers te bergen. Er is een kans van 40 tot 60 procent dat de vulkaan de komende 24 uur opnieuw uitbarst, zeggen Nieuw-Zeelandse seismologen. De politie zegt het eiland op te gaan zodra het veilig is.

Door de uitbarsting maandag kwamen zeker zes mensen om het leven. Dertig gewonden liggen nog in het ziekenhuis, vijfentwintig verkeren in kritieke toestand. Veel van hen hebben ernstige brandwonden.

Negen mensen vermist

Het aantal vermisten is door de politie naar boven bijgesteld. Er worden nu negen mensen vermist, zeven Australiërs en twee inwoners van Nieuw-Zeeland. De politie gaat ervan uit dat ze het niet hebben overleefd. Er is een mogelijkheid dat het aantal vermisten nog verder oploopt, omdat de politie nog niet met alle nabestaanden heeft gesproken.

Tijdens de eruptie waren er 47 mensen op het onbewoonde eiland. Een groot deel van hen waren passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas.