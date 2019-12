IJskap Groenland smelt zeven keer sneller dan in jaren 90

Groenland verliest veel meer ijs dan verwacht. Dat schrijven 89 poolwetenschappers in vaktijdschrift Nature, in een artikel dat overigens nog niet is geredigeerd. Het ijsverlies is volgens hen ruim zeven keer zo groot als in de jaren 90.

Waar in de jaren 90 33 miljard ton ijs per jaar verloren ging, is dat in het afgelopen decennium toegenomen tot 254 miljard ton per jaar. Dat aantal komt overeen met het somberste scenario over klimaatverandering van het VN-klimaatpanel IPCC.

In 2011 ging het meeste ijs verloren: zo'n 335 miljard ton. Daarna daalde het verlies licht, maar het warme 2019 is nog niet volledig meegenomen in de studie. Vanwege het sterke smelten in de zomer denken de wetenschappers dat het record van 2011 gebroken zou kunnen worden.

De wetenschappers verwachten dat in 2100 jaarlijks zo'n 400 miljoen mensen in kustgebieden getroffen kunnen worden door overstromingen, als gevolg van de zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen.

Satellietmissies

Het onderzoeksteam combineerde 26 afzonderlijke onderzoeken en gegevens van elf verschillende satellietmissies. Daardoor hebben de onderzoekers nauwkeurig de veranderingen in de massa van de Groenlandse ijskap in kaart kunnen brengen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens co-onderzoeksleider Erik Ivins essentieel voor het voorspellen van de invloed van klimaatverandering op ijsverlies en zeespiegelstijging. "Hoewel we met simulaties projecties kunnen maken, leveren satellietmetingen eerder onweerlegbaar bewijs", zegt de Amerikaan.

In september bracht het IPCC voor het eerst een afzonderlijk rapport uit over de oceanen, ijskappen en de zeespiegel. Daarin werd gesteld dat de zeespiegel tegenwoordig twee keer zo snel stijgt als in de 20e eeuw. Het klimaatpanel waarschuwde dat het niveau verder zal stijgen als de uitstoot van broeikasgassen niet sterk aan banden wordt gelegd.