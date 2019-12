Mexicaanse oud-minister in VS opgepakt vanwege hulp aan drugskartel

Een man die lange tijd gold als een van de belangrijkste bestrijders van het Mexicaanse drugsgeweld is in New York aangeklaagd vanwege zijn hulp aan een drugskartel. Genaro García Luna, die van 2006 tot 2012 minister van Openbare Veiligheid in Mexico was, zou miljoenen dollars aan smeergeld hebben ontvangen van het Sinaloa-kartel.

Met de aanklacht werd bekend dat García Luna gisteren is opgepakt in Dallas. Hij zal worden overgebracht naar New York, waar het onderzoek naar het Sinaloa-kartel plaatsvindt.

Volgens de Amerikaanse aanklagers liet García Luna in ruil voor de steekpenningen het drugskartel "straffeloos" zijn gang gaan. Het Sinaloa-kartel, dat lange tijd werd geleid door de bekende drugsbaas El Chapo, zou op die manier tonnen aan cocaïne en andere drugs naar de Verenigde Staten hebben kunnen vervoeren.

Ook zou de minister gevoelige informatie over onderzoeken door opsporingsdiensten en rivaliserende drugskartels hebben doorgespeeld.

Miljoenen ontvangen tijdens etentjes

Vorig jaar verklaarde een voormalig lid van het Sinaloa-kartel dat hij zeker 6 miljoen dollar aan García Luna heeft overhandigd. Dat zou zijn gebeurd tijdens twee etentjes, ergens tussen 2005 en 2007. In totaal zou de oud-minister tientallen miljoenen dollars hebben ontvangen.

De Mexicaan werd al langer verdacht van banden met de illegale drugshandel. Zo werden in 2008 vijf naaste medewerkers gearresteerd vanwege contacten met drugskartels. Zakenblad Forbes plaatste García Luna in 2013 op de lijst van meest corrupte Mexicanen.

Toenmalig president Calderón zag nooit een reden om te twijfelen aan de integriteit van zijn minister. Ook nu zegt hij dat hij nooit iets doorgehad heeft. Via Twitter laat hij weten "aan de kant van gerechtigheid en de wet" te staan.