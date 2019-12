Kankerpatiënten onbekend met keuze voor ziekenhuis: 'Nooit bij me opgekomen'

Ook Eddy Out (59) vindt dat hij geluk heeft gehad. Bij hem werd in 2012 bij toeval chronische lymfatische leukemie, een vorm van bloedkanker, geconstateerd. "Normaal is de ziekte goed behandelbaar, maar dit bleek een agressieve vorm te zijn. In 2012 werd de levensduur geschat op anderhalf tot twee jaar."

Out merkte dat er vrijwel niets te vinden was over waar je de beste behandeling kunt krijgen. "Als je een laptop of tv wilt kopen kun je online alles vinden, maar over dit niets. Te belachelijk voor woorden. Ik wist ook niet waar ik naartoe moest. Door vrienden en kennissen die in de zorg werken heb ik me laten informeren. "

Echte experts

Dankzij zijn eigen assertieve houding kreeg hij van het OLVG in Amsterdam te horen dat het specialistische Amsterdam UMC, toen nog AMC, meer kennis in huis had. De doorverwijzing ging zonder problemen. Out is nog altijd blij dat hij direct om overplaatsing heeft gevraagd. "Als je tegenover echte experts zit, geeft dat veel rust. Psychisch maakt het veel uit en je slaapt ook stukken beter, ook al heeft de arts slecht nieuws voor je."

Het stoort hem dat sommige patiënten nu niet worden doorverwezen en daardoor niet de juiste zorg krijgen. "Ik was ook naar Groningen of Maastricht gegaan als ze daar voor mij de juiste zorg hadden gehad. Ik zit andere patiënten ook weleens achter hun broek aan en zeg ze: zoek het beste ziekenhuis op. Dat gebeurt helaas niet altijd."