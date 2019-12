'Kankerpatiënten kunnen betrouwbare informatie vaak niet vinden'

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten denkt niet goed na over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 7300 kankerpatiënten. Volgens de federatie is er dringend behoefte aan begrijpelijke informatie.

Volgens de NFK kiezen veel patiënten voor een ziekenhuis dat dichtbij is of dat ze al kennen. Een op de vijf patiënten zegt achteraf spijt te hebben van die keuze. De federatie wil de mensen duidelijk maken dat er een keuze is en dat er vaak een verschil is tussen ziekenhuizen.

Ontwikkelingen gaan snel

"Mensen komen na een diagnose in een achtbaan terecht van onderzoeken en behandelingen die elkaar snel opvolgen en zijn zich er niet van bewust dat er een keuze is", zegt Irene Dingemans van de NFK in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Dingemans gaan de ontwikkelingen op het gebied van kanker snel en zijn ziekenhuizen vaak gespecialiseerd in bepaalde vormen van kanker. "Mensen willen in eerste instantie dat de tumor zo snel mogelijk wordt verwijderd. Ze realiseren zich pas later dat er ook andere dingen belangrijk zijn. Ze moeten opzoek naar het ziekenhuis dat de juiste expertise heeft op het gebied van hun vorm van kanker", zegt Dingemans.

Belangrijke rol

Op dit moment is het nog niet mogelijk om begrijpelijke informatie vinden die kan helpen bij het vinden van het juiste ziekenhuis. Ook worden patiënten lang niet altijd doorverwezen naar het ziekenhuis dat het meest gespecialiseerd is in hun vorm van kanker.

De federatie vindt dan ook dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de ziekenhuizen. Verder wil de NFK er zelf voor zorgen dat de informatie gecheckt wordt en dat de informatie op één plek wordt verzameld zodat patiënten niet alle sites van de ziekenhuizen af hoeven te zoeken.