Angst voor meer bosbranden in Australië door toenemende wind

Brandweerlieden in Australië zetten zich schrap voor een nieuwe golf van branden. De temperaturen in de staten New South Wales en Victoria stijgen naar zo'n 40 graden en de wind neemt naar verwachting toe. De angst bestaat dat de meer dan honderd bosbranden in het gebied zich daardoor verder zullen uitbreiden naar dichter bevolkt gebied.

De circa 5 miljoen inwoners van Sydney hebben al ruim twee weken te kampen met een belabberde luchtkwaliteit vanwege de rook en as van de vele bosbranden.

De lucht boven de stad kleurt oranje, het zicht is slecht en veel mensen die de straat op moeten, dragen ademmaskers. De autoriteiten waarschuwen de inwoners van Sydney om zoveel mogelijk binnen te blijven en de ramen en deuren gesloten te houden.

Droge zomers

Bosbranden komen in Australië vaak voor tijdens droge zomers, maar dit jaar zijn ze erg vroeg begonnen. Het duurt nog maanden voor de eerste regen wordt verwacht. Sommige meteorologen zijn ervan overtuigd dat de oorzaak indirect bij klimaatverandering ligt.

De bosbranden hebben tot nu toe aan vier mensen het leven gekost en meer dan 680 huizen verwoest. Sinds het begin van de branden in november is al meer dan 2,5 miljoen hectare in vlammen opgegaan.