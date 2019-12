Voetbalster Rapinoe in VS uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe is door sportmagazine Sports Illustrated uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. Ze is pas de vierde vrouw in 66 jaar die de prestigieuze uitverkiezing wint.

Volgens de jury domineerde de 34-jarige Rapinoe dit jaar "een wereldsport op een wereldtoneel, terwijl ze werd aangevallen door een wereldleider".

Ruzie met Trump

Daarmee doelde het blad op de ruzie tussen Rapinoe en de Amerikaanse president Trump, terwijl ze bezig was op het WK haar land als aanvoerder naar de wereldtitel te leiden.

Al tijdens het toernooi in Frankrijk zei Rapinoe niet af te reizen naar het "fucking" Witte Huis voor een eventuele huldiging, omdat ze het oneens was met het beleid van Trump.

"U sluit mij uit", zei Rapinoe, die openlijk lesbisch is en zich al jaren opwerpt als voorvechtster van gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Tijdens het WK peinsde Rapinoe er niet over om haar woorden terug te nemen: