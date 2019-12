'FBI-onderzoek naar Trumps campagne gerechtvaardigd, wel fouten gemaakt'

Het FBI-onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van president Trump en Rusland was gerechtvaardigd en werd gedaan zonder politieke vooringenomenheid. Wel zijn in het onderzoek verschillende procedurefouten gemaakt. Dat stelt een interne waakhond van het ministerie van Justitie in een langverwacht rapport.

De Amerikaanse president heeft altijd beweerd dat hij slachtoffer is van een "heksenjacht". Hij stuurde daarom aan op een onderzoek naar de beginselen van het onderzoek. Eerder dit jaar gaf de minister van Justitie Barr gehoor aan die wens, maar het rapport spreekt dus tegen dat er sprake is van een politiek gemotiveerde heksenjacht.

"Zowel voor- als tegenstanders zullen dit op hun eigen manier uitleggen", zegt correspondent Arjen van der Horst. "Tegenstanders benadrukken de fouten, en zullen dat nog steeds als bewijs zien dat het onderzoek onrechtmatig is. Maar voorstanders van het Rusland-onderzoek zien hun gelijk bewezen."

Trump: een schande

Ook Trump blijft erbij dat het onderzoek een poging was zijn regering omver te werpen. "Het is een schande dat dit in dit land is gebeurd. Ze hebben bewijs vervalst en gelogen tegen de rechtbank", zegt hij verwijzend naar de fouten die de waakhond rapporteert. "Het is oneerlijk, en erger dan iedereen had gedacht dat het zou zijn."

Het onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen werd ingesteld in 2016. Begin dit jaar kwamen de resultaten naar buiten. Daaruit bleek dat er weliswaar contact was tussen het campagneteam en de Russen, maar dat er geen bewijs is dat Trump met hen heeft samengespannen op criminele wijze.

Speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidde, zei dat zijn onderzoek Trump ook zeker niet vrijpleit. Ook stelde hij in zijn rapport dat Trump herhaaldelijk geprobeerd heeft greep te krijgen op zijn onderzoek.

Dat er geen strafbare feiten kwamen uit het Mueller-onderzoek zagen de Republikeinen en Trump-aanhangers als bevestiging dat het onderzoek naar de president werd ingestoken door zijn tegenstanders. Maar daar is geen schriftelijk of mondeling bewijs voor gevonden door de waakhond.

Ook het afluisteren van campagneadviseur Carter Page was legitiem, stelt het rapport. Al zijn er wel zeventien onzorgvuldigheden en fouten geslopen in gerechtelijke verzoeken voor dat afluisteren. "De FBI deed het voorkomen alsof ze een sterkere zaak hadden dan de dienst in werkelijkheid had", staat in het rapport.

Minister spreekt eigen ministerie tegen

Republikeinen bekritiseren Mueller om het gebruik van informatie van de voormalige Britse spion Steele. Hij werd gefinancierd door de Democraten, maar dat werd door de FBI niet gemeld in de gerechtelijke verzoeken. De waakhond zegt nu dat de FBI Steele's ervaring als spion heeft overdreven. Ook had de dienst meer onderzoek moeten doen naar een van zijn bronnen.

De minister van Justitie, William Barr, zegt dat het rapport duidelijk maakt dat het Mueller-onderzoek berust op een zeer dunne verdenking. Ondanks de bevindingen van het onderzoek blijft hij erbij dat het onderzoek onrechtmatig was.

"Het is frappant dat de minister van Justitie de conclusies van zijn ministerie zo verwerpt", zegt correspondent Van der Horst. "Dat versterkt de indruk dat Barr niet optreedt als minister van Justitie maar als persoonlijke advocaat van Trump, zoals hem vaak wordt verweten."

Barr heeft zelf ook iemand aangesteld om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het Mueller-onderzoek. Die resultaten moeten nog komen. Trump heeft meermaals gezegd daar meer waarde aan te hechten.