Amerikaanse overheid wist dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen was

Bij de strijd in Afghanistan zijn de afgelopen jaren ook Nederlandse militairen om het leven gekomen. Bij Nieuwsuur reageerde oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop op de onthullingen van The Washington Post. "Dat iemand teleurgesteld is begrijp ik goed. Maar ik vind het een fout cynisme om te zeggen dat het tevergeefs is, dat het zinloos is. Ik zou nooit de familie onder ogen kunnen komen met dat soort teksten. Die heb ik toen niet gebruikt. Die weiger ik ook nu te gebruiken omdat ik overtuigd ben dat ze niet correct zijn, niet waar zijn."

Biljoen dollar

De oorlog in Afghanistan kostte de Amerikanen meer dan een biljoen dollar. In een interview vraagt een oud-medewerker van het Witte Huis zich af wat ze voor dat geld nu eigenlijk hebben gekregen. "Osama [Bin Laden] ligt waarschijnlijk lachend in zijn graf als je bedenkt hoeveel we hebben uitgegeven aan Afghanistan", zegt de medewerker.

Momenteel zijn er nog zo'n 17.000 militairen van verschillende NAVO-landen actief in Afghanistan. Nederland is dus een van die landen en traint het Afghaanse leger en de politie.

"In feite heeft president Trump gelijk", zegt correspondent Arjen van der Horst. "Hij roept al jaren dat Amerika helemaal niets te zoeken heeft in Afghanistan, dat het een zinloze oorlog is. Als het aan hem ligt, trekt hij alle militairen terug. Zijn generaals hebben zich daar altijd tegen verzet, maar met dit rapport wordt het makkelijker dit advies terzijde te schuiven."

Pentagon Papers

De 400 interviews worden nu al de Afghanistan Papers genoemd, naar voorbeeld van de zogenoemde Pentagon Papers. Uit dit geheime rapport bleek dat Amerikaanse volk en het Congres werden voorgelogen over het verloop van de Vietnamoorlog (1955-1975). In 1971 werd het bestaan ervan bekend via de media, pas in 2011 werd het rapport officieel vrijgegeven.

The Washington Post vatte de Afghanistan Papers zelf samen in de onderstaande video: