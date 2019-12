Kroegbaas na schietpartij Laren: veel overlast door dronken ijsbaanbezoekers

Stomdronken bezoekers van Winter Village Laren zijn een steeds grotere bron van overlast voor omliggende horeca. Dat zegt kroegbaas Patrick Lommers van café Het Bonte Paard. Daar werd gisteravond een agressieve, dronken gast neergeschoten door de politie.

De eigenaar van de kroeg in Laren merkt het elk jaar als de schaatsbaan tegenover het café weer opengaat. "We merken een toename aan overlast als de schaatsbaan er is", zegt Lommers tegen NH Nieuws. "Het aantal stomdronken gasten dat nog even probeert een drankje te krijgen is vertienvoudigd."

Gisteravond ging het flink mis toen twee dronken mannen na sluiting van de ijsbaan probeerden de kroeg binnen te komen. Nadat ze waren geweigerd, vroegen ze of ze wel even naar de wc mochten. Dat mocht. "Daarna probeerden ze alsnog een drankje te krijgen. De hoofdbarman heeft ze toen de deur gewezen." De barman kreeg daarop een klap van een van de bezoekers. Het personeel van de kroeg schakelde vervolgens de politie in.

Toen die arriveerde, richtten de vechtersbazen zich op de agenten. Er werd onder meer met glazen gegooid en een agent raakte gewond. Uiteindelijk schoot een van de agenten een van de mannen neer. De man en de gewonde agent zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft de twee mannen van 19 en 47 jaar meteen daarna gearresteerd. Vandaag werd bekend dat de politie een derde verdachte heeft aangehouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Marknesse.