Belaagde politie schiet man neer bij vechtpartij bij café in Laren

In Laren in Noord-Holland heeft de politie geschoten, toen politiemensen bij een café werden belaagd door een groep mannen. Er zijn twee mensen gearresteerd, van wie er één is neergeschoten door de politie.

De agenten waren naar het café in het centrum van Laren gegaan omdat er een vechtpartij was uitgebroken op het terras. "Zo'n tien personen gingen met elkaar op de vuist, het ging er grof aan toe", zegt een woordvoerder van de politie.

Schietincident

Toen de politiemensen aankwamen, richtten de vechtersbazen zich op de agenten. Er werd onder meer met glas gegooid. Zeker een agent raakte gewond.

Volgens een ooggetuige liepen de vechtersbazen en de politie door het café, waar mensen zaten te drinken en te eten, via een andere uitgang naar buiten. Daar schoot een agent op een man. Hoe die eraan toe is, is onduidelijk.

Na het schietincident werd het weer rustiger bij het café.

De politie zette de omgeving af voor onderzoek: