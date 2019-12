Nog acht vermisten na uitbarsting vulkaan Nieuw-Zeeland

Reddingswerkers kunnen nog niet op het eiland zelf aan de slag, omdat het er nog te gevaarlijk is. De vulkaan, die ook Whakaari wordt genoemd, is de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland. Elk jaar bezoeken duizenden toeristen het eiland en de vulkaan. Ze maken hun eigen afweging over de risico's van het beklimmen van de berg.

Het webportaal GeoNet meldde vorige week een verhoogde activiteit van de vulkaan, maar dat zou geen onmiddellijk gevaar voor bezoekers opleveren.