'Mijn hulphond schrok van knalvuurwerk en ik kieperde om'

Al vanaf haar eerste assistentiehond was vuurwerk een probleem. De viervoeter liep een brandwond op door knalvuurwerk tegen zijn poot, vertelt De Ritter. Ook mentaal kreeg de hond een klap te verwerken. En dat was eveneens gevaarlijk voor het baasje.

Normaal gesproken loopt de hond los, zodat hij spullen op kan pakken als De Ritter iets laat vallen. Maar omdat de hond bang was geworden van vuurwerk, had ze hem aangelijnd aan de rolstoel. Om te voorkomen dat hij in paniek weg zou rennen. "Maar hij schrok van een knal en gaf een ruk aan de lijn en ik kieperde om."

Pavlovreactie

Door aanvullende training leerde de hond langzaam schrikreacties bij vuurwerk te beheersen. Dat is alleen mogelijk als de ervaring niet te traumatisch is, legt Sanne Singer van hulphondenschool Click uit. "Je kunt ze er stap voor stap minder gevoelig voor maken. Beginnend met knallen in de verte en het langzaam op te bouwen."

De truc is om de negatieve associaties bij het geluid van knallen en de geur van kruitdampen te verwisselen voor iets positiefs. Dus als er een knal te horen is, krijgt de hond eten. Zo ontstaat een klassieke pavlovreactie, waarbij de hond gelijk aan eten denkt als hij een knal hoort.

"Maar nogmaals: bij echt trauma komen ze er niet vanaf", zegt Singer. Dat gebeurt volgens SGA gemiddeld een paar keer per jaar. In zeldzame gevallen krijgt de hond dan een spuitje, omdat hij van de angst niet meer kan functioneren. In de meeste gevallen gaat de hulphond naar een opvanggezin.