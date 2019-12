Coalitiepartijen VVD en D66 zien weinig in lachgasverbod

De coalitiepartijen zijn verdeeld over het verbod op lachgas voor recreatief gebruik dat staatssecretaris Blokhuis vandaag heeft aangekondigd. CDA en ChristenUnie zijn blij dat het gas onder de Opiumwet gaat vallen. VVD en D66 vinden het een overdreven maatregel.

"De neiging om dingen maar meteen te verbieden, daar hebben wij niet zoveel mee", zegt D66-Kamerlid Antje Diertens. Zij pleit voor een realistische aanpak, vooral gericht op het aanpakken van de overlast door gebruikers van lachgas. "Dat lijkt mij een heilzamere weg."

Ook de grootste regeringspartij, de VVD, is verrast door de aankondiging van Blokhuis. Kamerlid Sophie Hermans: "Lachgas nu ineens onder de Opiumwet laten vallen, voelt als met een kanon op een mug schieten." Ze wil dat er zorgvuldig naar het probleem gekeken wordt, "in plaats van overhaast beslissingen te nemen".

In verkeer al verboden

Een van de redenen waarom het kabinet een verbod wil, is de veiligheid in het verkeer. Maar VVD en D66 wijzen erop dat het gebruik van lachgas nu ook al verboden is in het verkeer.

CDA en ChristenUnie zijn juist blij met een verbod. "De gezondheidsrisico's zijn groot, het vervuilt het milieu, het vormt een gevaar in het verkeer en meer en meer slaan drugscriminelen er een slaatje uit", zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Het verbod moet gaan gelden voor recreatief gebruik van lachgas. Tandartsen en banketbakkers moeten het gas gewoon kunnen blijven gebruiken voor verdoving of het opkloppen van slagroom.