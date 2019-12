NS zoekt baasjes van gevonden knuffels via sociale media

De NS probeert de eigenaren van achtergebleven knuffels in treinen en op stations op te sporen. Met vijf van die knuffels trapt het spoorbedrijf de vijfde editie van de 'Week van de Verloren Knuffel' af. Met behulp van sociale media hoopt de NS dat het opnieuw lukt om ze voor de kerstdagen thuis te bezorgen.

Het is voor de vijfde keer dat de NS dit doet. Op Instagram, Twitter en Facebook worden tot en met vrijdag foto's van de knuffels gedeeld. De foto's komen ook op de schermen in de treinen voorbij. Verder hangen er vermissingsposters op een aantal stations. Op Den Haag Centraal zijn de echte knuffels te zien.

Strijkplank

Tussen 1 januari en 31 oktober werden dit jaar in totaal 108.000 voorwerpen gevonden in treinen of op stations. Knuffels zijn daar slechts een klein deel van. Pasjes, tassen en portemonnees werden het meest verloren, gevolgd door sleutels en jassen. Bij de gevonden voorwerpen zitten ook opmerkelijke zaken zoals een nachtkastje en een strijkplank met strijkijzer.

Vorig jaar lukte het de NS om vier van de vijf knuffels te herenigen met hun eigenaren. Wie een van de knuffels deze week herkent, kan contact opnemen met de NS of reageren op sociale media.