NS zoekt baasjes van achtergelaten knuffels

Boris zit wat verdrietig op een bord van de NS. Maar er is hoop. De beer is een van de vijf knuffels die centraal staan in "De week van de verloren Knuffel" van de NS. Met oproepen op Twitter en Instagram probeert de NS de beestjes te herenigen met de rechtmatige eigenaar.

"Het is het vierde jaar dat we dit doen", zegt Anne van der Wel van de NS. "Het herenigen lukt niet altijd, maar vorig jaar is het vier van de vijf keer gelukt."

Van der Wel is zelf naar het bureau Gevonden Voorwerpen gegaan om de vijf knuffels voor deze editie te selecteren. "Daar heb ik bijvoorbeeld ook een knuffel uitgezocht met sokjes aan en heel plukkerig haar. Je ziet gewoon dat daar aandacht voor is geweest. Deze knuffel komt later deze week aan bod."

Veel knuffels worden kort na het verlies geclaimd bij de NS, maar niet allemaal. "Misschien dat niet iedereen precies meer weet waar de knuffel is verloren."

Bewijzen

Wie deze week een bekende knuffel ziet, kan contact opnemen met de NS of reageren op social media. Maar dan moet je wel bewijzen dat het jouw knuffel is. Van de Wel: "Aan elk gevonden voorwerp hangt een kaartje met informatie waar het precies is gevonden, in welke trein bijvoorbeeld en hoe laat. Dus ook aan de speelgoedbeesten. Als de informatie matcht, sturen we de knuffel op. We zien dus helaas zelf niet het gezicht van het kind als het de knuffel weer terugkrijgt."

Knuffels staan overigens niet in de top 5 van verloren voorwerpen. Tussen 1 januari en 1 november van dit jaar verloren reizigers ruim 105.000 spullen, voornamelijk OV-chipkaarten en bankpasjes, telefoons, rugzakken, portemonnees en sleutels.

Opkoper

Alle spullen worden minimaal drie maanden bewaard. "Daarna komt er een opkoper", zegt Van der Wel. "Ook voor de knuffels."

Het meest opmerkelijke voorwerp dat de afgelopen drie maanden is gevonden, is overigens een salontafel.