OM stelt: geen bewijs voor politieke beïnvloeding in Wilders-proces

Het Openbaar Ministerie zegt geen bewijs gevonden te hebben voor politieke beïnvloeding bij het besluit om Geert Wilders te vervolgen voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak in 2014. Dat heeft het OM aan het gerechtshof laten weten, zo meldde het hof tijdens de voortzetting van het hoger beroep tegen Wilders.

Vandaag stond de dupliek in deze zaak op de agenda: de tweede reactie van Wilders' advocaten op de verdenkingen. Wilders en zijn advocaten waren daar niet bij. Zij hebben daardoor het recht op dupliek verspeeld, besloot het hof.

Wilders wilde pas komen als eerst alle informatie over eventuele bemoeienis van toenmalig minister Opstelten en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid boven tafel is gekomen. Op het ministerie wordt daar nu onderzoek naar gedaan.

Februari

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Grapperhaus voor de kerstvakantie de resultaten zou melden, maar dat wordt waarschijnlijk pas februari, zei hij vorige week.

De zaak wordt op 5 februari voortgezet. "Het is niet de verwachting dat het ministerie van Justitie en Veiligheid dan klaar is met zoeken", zei verslaggever Mattijs van de Wiel op NPO Radio 1. "Dat zal opnieuw maanden vertraging betekenen. De uitspraak had er vorige maand al moeten zijn. Nu sloot het hof af met de woorden "fijne feestdagen en we zien elkaar volgend jaar."

In hoger beroep heeft het OM net als in eerste aanleg een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.