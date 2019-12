'Bedrijven betalen fors meer voor verzekeren zonnepanelen'

Bedrijven zijn meer geld kwijt aan het verzekeren van zonnepanelen en besluiten daarom vaker om ze maar niet te installeren. Verzekeraars hebben de premies verhoogd vanwege de kans op brand, blijkt uit een rondgang door Het Financieele Dagblad. De ongelukken zijn het gevolg van ondeskundige aanleg.

Afgelopen jaar zijn er 23 branden geweest die te maken hadden met zonnepanelen, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars tegen de krant.

Sommige verzekeraars hebben daarom besloten de premie voor bedrijven te verdubbelen. Ter indicatie: een groot bedrijf met een dak van honderd vierkante meter vol zonnepanelen betaalde tot vorig jaar ongeveer 1250 euro premie. Nu is dat soms 2500 euro.

Daardoor is het voor sommige bedrijven niet meer rendabel om zonnepanelen te nemen. Bovendien kunnen ze soms geen opstalverzekering meer afsluiten als ze panelen aanleggen. Daarom zien bedrijven er vaker vanaf, schrijft het FD.

'Niet proportioneel'

De branchevereniging voor zonnepaneelbedrijven, Holland Solar, is bezorgd. "Ik wil de branden absoluut niet bagatelliseren, maar de reactie om alle zonnesystemen dan maar uit de verzekering te gooien of de premies te verdubbelen is niet proportioneel."

Als er bij zonnepanelen brand ontstaat, is dat het gevolg van een ondeskundige installatie, zegt het Verbond van Verzekeraars. Iedereen mag in principe de panelen monteren. Daarom willen de verzekeraars betere voorlichting en meer regels. Ook Holland Solar pleit daarvoor.

Volgens het FD is het niet duidelijk of naast bedrijven ook particulieren meer moeten betalen voor hun verzekering. Wie als consument maar een paar panelen heeft, is niet verplicht daarvoor een aparte verzekering af te sluiten. Ze kunnen tot nu toe worden meeverzekerd door de bestaande verzekering met een paar euro uit te breiden.