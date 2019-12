Plofkraken bij Rabobank-automaten in Tubbergen en Baarlo

Bij Rabobank-automaten in het Overijsselse Tubbergen en het Limburgse Baarlo zijn afgelopen nacht plofkraken gepleegd. De geldautomaat in Baarlo zit vast aan een bedrijfspand. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is.

De plofkraak in Tubbergen werd gepleegd op een mobiele pinbox. Oftewel een geldautomaat die niet aan een gebouw vastzit. Volgens de politie Overijssel gaat het om een poging tot plofkraak en zit het explosief mogelijk nog in de automaat. Om die reden is de explosievenopruimingsdienst EOD opgeroepen en de omgeving afgezet.