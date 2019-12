Amerikaanse bedrijven stuwen mondiale wapenhandel

De mondiale handel in wapens en militaire diensten is in 2018 met 4,6 procent gestegen naar bijna 380 miljard euro. Dat concludeert het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI in een rapport na het doorlichten van de honderd grootste bedrijven uit de sector.

Het instituut ziet met name Amerikaanse bedrijven groeien. Voor het eerst wordt de gehele topvijf van de lijst, die sinds 2002 wordt bijgehouden, gevormd door bedrijven uit de VS: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon en General Dynamics. De vijf bedrijven zijn goed voor zo'n 35 procent van de mondiale handel.

Het totale aandeel van alle Amerikaanse bedrijven is ten opzichte van 2017 gegroeid naar 59 procent; een stijging van ruim 7 procent.

Anticiperen op Trump-plannen

"Amerikaanse bedrijven bereiden zich voor op de nieuwe wapenprogramma's die in 2017 zijn aangekondigd door president Trump", zegt SIPRI-directeur Aude Fleurant over de groeiende Amerikaanse bedrijven. "Om die reden fuseren veel bedrijven, zodat ze straks beter in staat zijn nieuwe wapensystemen te produceren en zo dus meer kans maken op het binnenslepen van opdrachten vanuit de overheid."

Rusland staat na de VS op plek twee als grootste wapenproducent, met een aandeel van 8,6 procent van de markt. Dat is net iets meer dan het Verenigd Koninkrijk (8,4 procent). Op plek vier staat Frankrijk met 5,5 procent.

Turkse wapenbedrijven groeiden afgelopen jaar het hardst, met liefst 22 procent. Volgens SIPRI profiteren de bedrijven van investeringen in het land om het wapenarsenaal uit te breiden en te moderniseren.

In het onderzoek heeft het instituut geen wapenbedrijven uit China meegenomen, omdat daar volgens SIPRI niet genoeg gegevens van bekend zijn.