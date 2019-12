Tegenwind voor Duitse molens: duurzame energiesector in crisis

Het is alarmfase 1 voor windenergie in Duitsland. In krap twee jaar daalde het aantal nieuw gebouwde windturbines met ruim 80 procent. Een producent is failliet, andere schrappen duizenden banen. Hoe kon Duitsland binnen zo'n korte tijd van trendsetter in de windsector tot zorgenkindje in Europa worden?

"Het is een extreem ernstige situatie," vat Alex Robertson samen. Hij is directeur Midden-Europa voor het Deense Vestas, 's werelds grootste windmolenbouwer met verschillende fabrieken in Duitsland. "Ook wij hebben inmiddels vijfhonderd mensen moeten ontslaan in onze vestiging in Brandenburg."

Volgens Robertson ligt de oorzaak van de crisis grotendeels bij de Duitse overheid. "Die geven de laatste jaren veel te weinig licenties af. Waar we wel mogen bouwen, ontstaat vertraging door rechtszaken en protesten."

Niet iedereen is blij met windmolens. Correspondent Wouter Zwart sprak een echtpaar dat er ziek van zegt te worden. Ze slapen daarom in de kelder: