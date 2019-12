Elon Musk wint lasterzaak over pedo-beschuldiging Britse grotduiker

Elon Musk heeft zich niet schuldig gemaakt aan laster toen hij een Britse grotduiker op Twitter uitmaakte voor pedo. Dat heeft een Amerikaanse jury geoordeeld. Vernon Unsworth wilde een schadevergoeding van ruim 170 miljoen euro van Musk.

Na een proces van vier dagen oordeelde de vijf vrouwen en drie mannen in de jury unaniem dat Musk onschuldig is. De Tesla-topman reageerde opgetogen. "Mijn vertrouwen in de mensheid is hersteld", zei hij.

Musk verstuurde de Twitter-berichten vorig jaar tijdens de reddingsoperatie van twaalf Thaise jongens en hun voetbalcoach, die vastzaten in een grot. Musk had ter ondersteuning een mini-onderzeeër geleverd, maar die werd nooit gebruikt.