Baas Schiphol: 'Luchtvaart geen uitzondering meer bij klimaatbeleid'

De directeur van Schiphol Dick Benschop wil dat vanaf 2050 klimaatneutraal wordt gevlogen. Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat Benschop de klimaatambitie naar boven bijstelt.

De directeur vindt dat de luchtvaart voortaan behandeld moet worden als een 'normale sector'. De luchtvaartsector valt niet onder het Parijse klimaatakkoord, dat voorschrijft dat er in 2050 geen CO2-uitstoot meer mag zijn. Benschop wil dat er een einde komt aan die uitzonderingspositie. "De luchtvaart moet in lijn komen met Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord," aldus de woordvoerder.

De VN-luchtvaartorganisatie ICAO (International Civil Aviation Organisation) streeft naar 2 procent minder CO2-uitstoot vanaf 2020 en 50 procent minder uitstoot in 2050, de helft van de doelstelling in het Parijse klimaatakkoord. "Dat mag wel ambitieuzer, vindt Benschop."

Een keiharde belofte over klimaatneutraal vliegen kan Benschop niet doen, omdat Schiphol zelf geen vliegtuigen heeft en in zijn streven afhankelijk is van luchtvaartmaatschappijen.

Elektrisch vliegen

"Maar hij gaat in Brussel wel keihard lobbyen voor verplicht bijmengen van biobrandstof," zegt de woordvoerder. Ook zet Schiphol vol in op synthetische brandstof, waarmee op Rotterdam The Hague Airport een proef gaat lopen. In 2050 zal de luchtvaart ook "bezig zijn met elektrisch vliegen en vliegen op waterstof" zegt Benschop tegen NH Nieuws.

Een elektrische Europese vlucht lijkt op termijn haalbaar, maar een lijndienst die 150 passagiers naar New York vervoert in een elektrisch vliegtuig? "Dat kan je de komende tijd wel vergeten", zei luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft in september tegen de NOS.