Gewapende mannen schieten demonstranten dood in Bagdad

Gewapende mannen hebben in Bagdad zeker twaalf demonstranten doodgeschoten. Bij de aanval in het centrum van de stad vielen tientallen gewonden.

De demonstranten werden beschoten vanuit pick-uptrucks. Er zijn berichten dat de schutters burgerkleding droegen. Twee van de doden zouden politiemensen zijn.

Het geweld komt een dag na een aanval met messen op het Tahrir-plein in Bagdad, dat wordt gezien als het centrum van de anti-regeringsprotesten. Dertien mensen raakten gewond. De aanval was op het moment dat pro-regeringsbetogers en door Iran gesteunde groeperingen zich terugtrokken van het plein. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld.

Ontslag premier

Irakezen demonstreren al maanden tegen de beroerde economische situatie, de hoge werkloosheid en de grote verschillen tussen arm en rijk. Autoriteiten treden hard op tegen de betogers. De protesten hebben al aan honderden mensen het leven gekost.

Vorige week bood premier Mahdi zijn ontslag aan na een oproep daartoe van de hoogste sjiitische geestelijke van het land. Deze grootayatollah Ali al-Sistani zei vandaag dat de keus voor een nieuwe premier moet worden gemaakt zonder buitenlandse inmenging. Met name Iran en de Verenigde Staten hebben in Irak veel invloed.

Sancties

De VS heeft sancties afgekondigd tegen drie Iraakse leiders van paramilitaire groeperingen die worden gesteund door Iran. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben leden van hun milities tientallen onschuldige betogers doodgeschoten. Maar de strijdgroepen ontkennen iets met het geweld te maken te hebben.

De sancties houden in dat hun financiële tegoeden in de VS worden bevroren en dat Amerikanen geen zaken met hen mogen doen. Volgens de VS zijn de maatregelen vooral symbolisch, maar hebben ze wel degelijk impact. Als het geweld doorgaat, komt Washington met zwaardere sancties.

De NOS vroeg aan vier Iraakse demonstranten waarom zij de straat op gaan: