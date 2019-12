Beeld Aidsfonds in Amsterdam is waarschijnlijk omgewaaid

Het roze standbeeld van het Aidsfonds dat gisteravond in Amsterdam kapot werd aangetroffen lijkt niet te zijn vernield. Uit beeldmateriaal is volgens de politie gebleken dat het beeld is afgebroken, waarschijnlijk door de wind.

Het Aidsfonds ging in eerste instantie uit van vandalisme, maar daarvan is dus geen sprake, denkt de politie. "Op bewakingsbeelden is te zien dat het beeld uit zichzelf omvalt. Niemand raakt het op dat moment aan", zegt een woordvoerder tegen AT5 en NH Nieuws.

"Het kan bijvoorbeeld gebeurd zijn door een windstoot. Waarschijnlijk had dat iets te maken met het zwaartepunt. Het beeld is bij de knieën gebroken."

Voetstappen in het bassin

Het Aidsfonds betwijfelt of het beeld zomaar is omgevallen. Zo zouden er voetstappen in het bassin eronder gevonden zijn. "Maar we gaan ons er verder niet meer mee bezighouden. Het belangrijkste is dat het beeld nu gerepareerd wordt", zegt een woordvoerder.

Het standbeeld wordt weer in elkaar gezet in een atelier. "We willen daarna de tour gewoon afmaken en het beeld laten zien op andere plekken in Nederland. Het reist binnenkort naar Amersfoort." De stichting hoopt dat het beeld na de landelijke campagne een vaste plek krijgt in Amsterdam.

Het levensgrote kunstwerk van een vrouw in een bassin werd zondag op het Beursplein onthuld. De vrouw laat iedere veertig seconden een traan vallen, symbool voor het feit dat iedere veertig seconden iemand in de wereld sterft aan aids.