Beeld Aidsfonds al na vier dagen vernield, stichting 'diep geschokt'

Het roze 3D-geprinte standbeeld dat afgelopen zondag op Wereld Aids Dag in Amsterdam werd onthuld, is vernield. Het beeld is vanavond kapot aangetroffen door medewerkers van het Aidsfonds.

"Het beeld is bij de knieën afgebroken en wij gaan uit van vandalisme", zegt directeur Mark Vermeulen. "We zijn diep geschokt." Er is aangifte gedaan bij de politie.

Het standbeeld is onderdeel van een landelijke campagne en zou morgen worden verplaatst naar Amersfoort, waar het ook een aantal dagen zou staan, schrijven NH Nieuws en AT5. "De campagne gaat gewoon door", zegt Vermeulen. "We zijn nu aan het bekijken of het beeld gerepareerd kan worden of dat het opnieuw geprint moet worden."