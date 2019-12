Mayonaise zonder ei en andere vindingen bij project Unilever en universiteit

Unilever gaat nauwer samenwerken met de Wageningen Universiteit nu er een onderzoeksafdeling is geopend op het terrein van de universiteit. De bouw van het onderzoekscentrum kostte de multinational 85 miljoen euro.

De onderzoeksafdeling komt in de plaats van plekken waar nu onderzoek werd gedaan, in Vlaardingen, Polen en Duitsland. Werknemers die niet willen verhuizen naar Wageningen worden nu dagelijks met bussen vervoerd. In het gebouw werken 550 mensen aan voedingsinnovaties.

"We zoeken naar plantaardige gerechten, met de juiste smaken en geuren", zegt Serpil Tascioglu. Zij heeft voor Unilever de leiding over het project. "Als we zo doorgaan zoals we nu voedsel produceren en consumeren hebben we in 2050 drie planeten nodig. Er is een systeemoplossing nodig, zodat we de wereld ook dan nog kunnen voeden."

In de keukens in het pand staan chefs uit verschillende werelddelen. Een van de innovaties is bijvoorbeeld vegan mayonaise, waar geen ei aan te pas komt. Die is vooral bedoeld voor de Braziliaanse markt.