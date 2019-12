Toneelstuk Haye van der Heyden afgeblazen om Holocaust-uitspraken

Een theatergezelschap uit Hamburg heeft een geplande voorstelling van Haye van der Heyden afgeblazen. Aanleiding zijn uitspraken van de toneel- en scenarioschrijver over Holocaust-ontkenners. Het theater zegt dat die niet passen bij de missie van het gezelschap.

Het toneelstuk Irrwege zou vanaf half januari vier weken lang worden opgevoerd. De repetities waren vorige week begonnen, zegt een woordvoerder van het Hamburg Ernst Deutsch Theater. Irrwege was de eerste grote productie voor Van der Heyden in Duitsland.

De schrijver was zondag te gast in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Daarin werd hem de vraag gesteld of Holocaust-ontkenners een podium zouden moeten krijgen bij Ongehoord Nederland, een omroep in oprichting.

Daarop zei Van der Heyden dat hij persoonlijk vindt van wel. "Zij mogen het zeggen. Wij kunnen wel zeggen dat we het er niet mee eens zijn of van mijn part kunnen er een rood kruis doorheen zetten dat we er afstand van nemen, maar in wezen vind ik dat iedereen gehoord mag worden."

Stemmen op de AfD

De schrijver is teleurgesteld en geschokt dat de voorstellingen niet doorgaan, zegt hij tegen de NOS. Hij hoorde een aantal dagen geleden van zijn tussenpersoon al dat er bij het theater over werd gepraat. "Ik heb nog wel geprobeerd om het te nuanceren en hen een paar dingen opgestuurd om ze van het tegendeel te overtuigen, waaronder het interview van zondag."

"Ik heb het theatergezelschap ook verteld dat als ik in Duitsland zou wonen ik op de AfD zou stemmen. Dat zou ik ook nog kunnen verdedigen. Als zij dat zien als een misdrijf, dan is het goed dat ze het hebben afgezegd. Ze reageren op de paniek die hier is ontstaan, en niet eens inhoudelijk." In Duitsland is het strafbaar om de Holocaust te ontkennen.

Dat zijn voorstelling niet doorgaat, kwam hij te weten via een Duitse journalist. De schrijver zegt niet persoonlijk te zijn geïnformeerd door het theatergezelschap.