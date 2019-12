Extra rechercheurs na aanrandingen en verkrachting in Leiden

De politie in Leiden neemt de recente aanrandingen en verkrachting in de stad hoog op. Er zijn extra rechercheurs op de zaken gezet en agenten surveilleren 's avonds en 's nachts vaker. In de zoektocht naar de daders worden dna en camerabeelden verzameld.

"Het is een kwestie van prioriteren", zegt een woordvoerder. Donderdag spraken politie, gemeente en studentenverenigingen over het recente seksuele geweld. De politie adviseert om altijd aangifte te doen en verenigingen verzoeken hun leden om niet alleen naar huis te fietsen.

Leidse studenten maken zich zorgen nadat er binnen een maand twee aanrandingen en een verkrachting zijn geweest in de binnenstad. "Leiden is een supergezellige studentenstad", zegt Simone Reurings van vereniging Catena. "Het is heel erg jammer dat een gevoel van onveiligheid heerst." Harold Janssen van vereniging Quintus: "Alle vrouwen en mannen in Leiden moeten veilig over straat kunnen."

Niet ongestraft

Burgemeester Henri Lenferink roept inwoners op om "naar elkaar om te kijken". "Als je iets verdachts ziet of hoort, bel de politie en meld het. Daders mogen hier niet ongestraft mee wegkomen."